نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن خسارة الزمالك لأي مباراة واردة، ولكن لا يجب "هدم المعبد" وتحميل معتمد جمال المدير الفني كامل المسئولية، مشيرا إلى أن البعض بدأ يروج لفكرة التعاقد مع مدرب أجنبي فورا بعد الخسارة أمام المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إدارة الزمالك عليها التفكير في تطوير أداء الفريق، قبل التعاقد مع مدير فني، وهي حل أزمة القيد ومن ثم تدعيم الفريق بصفقات جديدة، والتعاقد مع أي مدرب أجنبي لن يجني ثماره في ظل عدم فتح القيد".

وأضاف: "علمت أن هناك خلاف في الزمالك بين معتمد جمال والإدارة، بسبب تمسك الإدارة بـ محمود علاء لكن المدرب لا يريد التجديد له، كما يتمسك معتمد بتواجد محمد عبدالغني في الموسم المقبل وتجديد عقده لكن الإدارة ترفض ذلك".

وواصل: "أحمد مجدي رفض قيادة ناشئي الزمالك في كأس الرابطة وفضل التواجد في دورة الامارات الودية".

وأكمل: "اتحاد كرة القدم طلب جوازات سفر ثنائي فريق الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي تمهيدا لمشاركتهم في أمم إفريقيا".

وتابع: "هناك كلام يتردد بقوة عن حصول مسئولي الزمالك على توقيع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، حيث اجتمع مع احمد سليمان عضو المجلس ووكيله، ولن يتم اظهار العقود إلا بعد الاتفاق مع وليد دعبس".

وأشار شبانة، إلى أن بيراميدز لن يوافق على بيع أي لاعب في يناير مطلقا سواء أسامة جلال أو رمضان صبحي أو محمد حمدي، إلا في حال انتهاء عقده ورحيله بالمجان.