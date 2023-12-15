نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو ضد زد في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الجمعة مباراة تجمع بين فريق فاركو ضد نظيره زد اف سي في لقاء هام، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري موسم 2023/24.

موعد مباراة فاركو وزد اف سي في دوري نايل

وتنطلق صافرة حكم مباراة فاركو ضد زد في تمام الساعة السادسة مساء، ويحتضن اللقاء استاد برج العرب ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة فاركو وزد في دوري نايل

وتُذاع مباراة فاركو ضد زد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق فاركو المواجهة وهو في المركز السادس عشر برصيد 5 نقطة، حيث خاض 8 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 5 مباريات.

وعلى الجانب الأخر يحتل فريق زد اف سي المركز السابع برصيد 13 نقطة، حيث خاض 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 0 مباراة.