نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق أستون فيلا نظيره برينتفورد، يوم الأحد المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة استون فيلا ضد برينتفورد، يوم الأحد المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال.

القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

حيث يمكنكم مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد عبر قناة beIN sports HD.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نادي استون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.