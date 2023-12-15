نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم المباراة المرتقبة القادمة لفريق ليفربول، مع الغريم التقليدي، مانشستر يونايتد، في مباراة التي تقام ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2023-2024 على ملعب أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024، يوم الأحد القادم الموافق17 ديسمبر، ويحتضن اللقاء ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتبث مواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها.

كما ستذاع المواجهة أيضًا عبر شبكة قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة اللقاء.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسه المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع:ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تسيميكاس

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إيندو - كورتيس جونز

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح