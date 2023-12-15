نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. طارق السعيد يقدم لـ "دوت الخليج الرياضي" روشتة إيقاف كريم بنزيما قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة من طابع خاص تجمع بين قطبي مصر والسعودية الأهلي واتحاد جدة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" على مدار مونديال الأندية (ألو مونديال) بمشاركة نجوم الكرة المصرية والسعودية، لتحليل مباريات البطولة المهمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وحل طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، والذي شارك مع المارد الأحمر في مونديال الأندية مسبقًا خلال بطولة عام 2006، ضيفًا على الاستديو التحليلي لـ "دوت الخليج الرياضي".

كيف يوقف الأهلي كريم بنزيما؟

قال السعيد لـ "دوت الخليج الرياضي": "كريم بنزيما من اللاعبين المتحركة دائما في المنطقة الهجومية، ليس مهاجمًا صريحًا".

وأضاف: "ولا بد أن تكون مراقبة النجم الفرنسي بلاعب واثنين، إذا ما رواغ الأول يجد اللاعب الآخر في انتظاره".

وأكمل: "مراقبة الفرنسي بالعين مهمة جدًا، لأن اللاعب إذا تحرك في المساحة يجد مدافعًا يغطي تلك المساحة هذا الأمر مهم جدا للحد من خطورة كريم بنزيما".

واختتم قائلًا: "أتمنى فوز الأهلي ووصله للدور النهائي ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث. يجب أن نركز على مباراة اتحاد جدة وننتظر ماذا يحدث فيها، ومن ثم نتابع الأمور".