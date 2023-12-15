نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام اتحاد جدة السعودي.

ويلاقي الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.