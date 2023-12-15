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أحمد جودة - القاهرة - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة فى الرابعة عصر اليوم مع الداخلية على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سموحة يواجه الداخلية اليوم وانتخابات نائب الرئيس الثلاثاء القادم

ويدخل سموحه المباراة وهو فى المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وتأمل إدارة النادى أن يواصل الفريق سلسلة النتائج الجيدة التى حققها فى المباريات الأخيرة بعد التعادل السلبى مع الأهلى خارج الإسكندرية والفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف.

ومن ناحية أخرى تجرى الانتخابات على مقعد نائب رئيس نادى سموحه يوم الثلاثاء بين اللواء سعيد رشاد والمحاسب طارق الوكيل وهى الانتخابات التى تجرى بناء على قرار اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عقب صدور حكم قضائى بإعادة الانتخابات على منصب نائب الرئيس فقط بناء على الدعوى المقامة من اللواء سعيد رشاد لعدم إدراج اسمه فى انتخابات 2021.

وأكد مصدر مسئول فى النادى أن الانتخابات على منصب نائب الرئيس ستجرى فى موعدها المقرر له يوم الثلاثاء ولا صحه لما يتردد عن إلغاؤها أو تأجيلها.