نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا المونديال| عقب هتافات جماهير اتحاد جدة.. 4 كبار أذلهم الأهلي بينهم بطل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت جماهير اتحاد جده وابل من الهتافات الساخرة والمستفزة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وكانت جماهير العميد قد احتفلت بقوة بثلاثية فريقها في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي، مطالبين الفريق باكتساح الأهلي المصري.

- الأهلي يحرج الكبار

ويمتلك لاعبي ونجوم القلعة الحمراء، الخبرة الكبيرة في تلك المواقف بعد أن تكررت في السنوات الماضية بمختلف الفرق والتي نذكركم بها في هذا التقرير:

1- جماهير نادي الهلال السعودي والتي وجهت هتافات ساخرة من لاعبي الأهلي قبل مواجهاتهم في نسخة المونديال عام 2022، وتوجيه التحذيرات عبر مقاطع فيديو على منصات السوشيال ميديا، لينتقم الأهلي أمام جماهيرهم برباعية نظيفة مع الرأفة.

2- الزمالك: مواجهة الأهلي والقلعة البيضاء، دائما ما تحمل إثارة وندية كبيرة بين الغريمين على مر التاريخ، إلا أن مباراة نهائي القرن الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا العام قبل الماضي، كان لها مذاقا خاص، حيث رد الأهلي على رسالة جماهير الزمالك " أوعى تنام يا أهلي"، والتي تم تعليقها على أبواب القلعة الحمراء من جماهير الزمالك صباح يوم المباراة، كانت كفيلة بالرد القاتل بهدف القاضية لمحمد مجدي أفشة وخطف أغلى ألقاب دوري الأبطال على حساب منافسه الأزلي.

3- جماهير الوداد المغربي: شهد نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، تهديد ووعيد واستهزاء من جانب جماهير الوداد لفريق الأهلي في مواجهة الإياب بإرسال رسالة:" أهلا بكم في جحيم كازابلانكا"، ليرد الأهلي بالتتويج بلقب البطولة الغالية في أرضه ووسط جماهيره، بملعب المركب محمد الخامس.

4- جماهير الترجي التونسي:

حيث رفعت جماهير الترجي لافتات تشحن معنويات لاعبي فريق بطل تونس قبل الوصول إلى القاهرة وتقلل من حجم الأهلي كتب عليها: "قادمون لإسقاط الفرعون.. جاهزون للمغامرة.. جيبوها يا الأولاد"، ليرد الأهلي بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة في راس وهدف في القاهرة.