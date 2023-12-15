نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل المونديال.. خطة كولر السحرية لكسر شوكة العميد أمام جماهيره ( بطلها الشحات وتاو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - درس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من نقاط القوة والضعف في تشكيل منافسه القادم، نادي اتحاد جدة السعودي، في القمة العربية المرتقبة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

ويواجه المارد الأحمر نظيره الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب نجاحه في الفوز أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون رد.

- خطة كولر لخداع الاتحاد

ومن دراسة بعض المباريات الأخيرة للعميد في دوري روشن ومواجهة أوكلاند سيتي، لاستغلال نقاط ضعف الفريق وتحقيق الفوز أمام كتيبة المحترفين المميزة الذي يمتلكها الفريق في مقدمتهم كريم بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا.

ويعاني العميد السعودي، صاحب الأرض والجمهور من بطئ واضح في التحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، خاصة في المساحات التي يتركها ظهيري العميد والتي من المؤكد أن يستغلها حسين الشحات وتاو بمساعدة الظهيرين معلول وهاني، في تنفيذ المرتدة الناجحة.

كما أن سرعات لاعبي وسط الأهلي ستكون لها عامل كبير في قرض إيقاع لعب بطل إفريقيا، في ظل بطئ ثنائية وسط الفريق السعودي.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.