نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. طارق السعيد لـ"دوت الخليج الرياضي": أتوقع تألق 4 لاعبين من الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السعيد لاعب الأهلي السابق عن توقعاته لتألق عدد من نجوم المارد الأحمر خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

تصريحات طارق السعيد

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر حاليًا في مسابقة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة بتاريخ القلعة الحمراء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة قوية أمام اتحاد جدة السعودي الذي يضم عدد من النجوم العالميين مساء اليوم الجمعة.

وتنطلق صافرة لقاء الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد اتحاد جدة السعودي صاحب الأرض والجمهور مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة وذلك لحساب منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

من جانبه توقع طارق السعيد لاعب الأهلي السابق عبر "دوت الخليج الرياضي" تألق عدد من لاعبي المارد الأحمر خلال مونديال الأندية موضحًا: "هناك أكثر من لاعب يستطيع الظهور بشكل مميز أبرزهم بيرسي تاو الذي يعيش حالة نشوة عالية جدا بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أعتقد أن هذا الأمر سيعطي له دافعًا كبيرًا".

وأكمل السعيد: "هناك أيضا محمود عبد المنعم كهربا وكذلك إمام عاشور الذي يخوض منافسات كأس العالم لأول مرة وكان يطمح في المشاركة بالمونديال".

واختتم طارق السعيد تصريحاته بالقول: "أتوقع توهج إمام عاشور وكذلك أتوقع ظهور حسين الشحات بشكل مميز كل هؤلاء اللاعبون متعطشون للظهور بشكل جيد بالمونديال".