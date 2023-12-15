كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة بث مباشر في الدوري السعودي الجمعة 15/12/2023

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره نادي الوحدة، يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، لإقامة مباراة الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري السعودي 2023-2024، وذلك قبل فترة التوقف التي ستكون بعد الجولة الثامنة عشر، وقد طرح نادي الهلال السعودي عبر موقع بلو ستور، الخاص بفعاليات ومباريات نادي الهلال زعيم الرياض، تذاكر الجولتين (17،18)، مباراة الهلال والوحدة، ومباراة الهلال وأبها، حيث ستقام في مدينة الرياض،

الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الطائي بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

أما الوحدة، نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب الأخدود في الجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في مشواره هذا الموسم للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي

يلاقي فريق الهلال نظيره الوحدة على ملعب فيصل بن فهد، لحساب لقاءات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي ل. لمحترفين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والوحدة على شاشتها.

مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة بث مباشر في الدوري السعودي الجمعه 15/12/2023

تشكيل الهلال المتوقع ضد الوحدة في دوري روشن السعودي

استقر البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال على تشكيل فريقه لملاقاة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن يدخل الهلال مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

وسط الملعب: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ميشايل ديلجادو.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.