نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل المونديال.. كيف يفوز الأهلي على اتحاد جده؟ (3 ثغرات أمام كولر) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي كرة القدم العربية، قمة اليوم بين الأهلي واتحاد جده، قي ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

ونجح العميد في حسم أولى مبارياته في المونديال أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، بثلاثة أهداف دون رد.

- 3 ثغرات تقرب الأهلي من هزيمة الاتحاد

ومن مراقبة ودراسة نقاط القوة والضعف في تشكيل العميد المتوقع رصدنا بعض الثغرات التي قد ينجح الأهلي في حسم المباراة حال تمكنه من استغلالها والتي تتضمن الآتي:

1- تقدم سن نجوم اتحاد جده سيكون له عامل سلبي خاصة في وسط الملعب، حيث يتواجد كانتي وفابينيو برتم بطئ في الارتداد من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، والتي يجيدها الأهلي في تنفيذ المرتدة عن طريق سرعات الأجنحة الهجومية، المتمثلة في تاو والشحات.

2- ثلبي الدفاع لفريق الاتحاد، حجازي وحسن كادش، دائما نا يتأخرون في الضغط على المنافس حال ضرب خط الوسط، ليترك للمنافس فرصة التسديد بأريحية أمام المرمى.

3- الشنقيطي والهوساوي، ظهيري العميد الذين ينفذون المهام الهجومية على أكمل وجه ولكن على حساب الواجبات الدفاعية، تاركين خلفهم مساحات كبيرة قد تسبب ورطة حقيقية أمام سرعة خط هجوم ووسط الأهلي في مباراة اليوم.

- تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة في كأس العالم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات – محمود عبدالمنعم "كهربا".

- تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى، مارسيلو غروهي.

خط الدفاع، مهند الشنقيطي وأحمد حجازي وحسن كادش وزكريا هوساوي.

خط الوسط، نجولو كانتي وفابينيو وفيصل الغامدي.

خط الهجوم، رومارينيو وبنزيما وكورونادو.