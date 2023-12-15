نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صافرة أمريكية".. تعرف على حكم مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023، عندما يواجه نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن.

وتنطلق أحداث اللقاء، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

- حكم مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

وأسندت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مهمة إدارة مباراة الزعيم أمام الوحدة للحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، حيث جاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: إسماعيل الفاتح (أمريكا).

حكم مساعد: كابل اتكينز، كوري باركر (أمريكا).

حكم رابع: خالد الأحمري.

حكم فيديو: ألين تشابمان (أمريكا).

حكم فيديو مساعد: فهد العمري.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعتبر مجموعة قنوات السعودية الرياضية، هي صاحبة حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

