نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال..أحمد عادل: رغم تذبذب الأداء.. الأهلي سيهزم اتحاد جدة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق أنه حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر خلال فترة لعبه، مشيرًا أنه كان محظوظا باللعب تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، والتواجد بجوار لاعبين كبار خلال الظهور الأول للأهلي في كأس العالم الأندية، وتحقيق برونزية المونديال نسخة 2006.

أحمد عادل: الأهلي سيهزم اتحاد جدة لهذا السبب

وأكد ظهير النادي الأهلي الأسبق، خلال استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "بالطبع مباراة اتحاد جدة ستكون في غاية الصعوبة على النادي الأهلي، ولكن البطولة ليست غريبة على المارد الأحمر ولاعبيه، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المتمرسين، خاضوا مثل هذه المباريات الكبيرة من قبل".

وأضاف أحمد عادل: "أداء الأهلي بالفعل متذبذب خلال الفترة الماضية، ولكن اعتقد أنه سيظهر بصورة جيدة وسيستطيع الفوز، ويجب على مارسيل كولر العمل خلال الفترة المقبلة وبداية من اليوم، تثبيت التشكيل وعدم بعثرة الأوراق، مثلما حدث خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في تراجع مستوى وأداء الفريق".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة.

