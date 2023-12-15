نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم 15 ديسمبر 2021 !.. الهلال يجدد عقد الأسطوري سالم الدوسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم 15 ديسمبر 2021، قبل عامين، أعلن نادي الهلال بتجديد عقد نجمه الأسطوري سالم الدوسري بعقد حتى عام 2025.

حيث أنه كان يوم موافق الأربعاء، أعلن من خلاله نادي الهلال السعودي، تمديد عقد لاعبه سالم الدوسري، وذلك لمدة 3 مواسم حتى 2025.



ومنذ عامين.. قام الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر تويتر، بنشر فيديو لمشوار سالم الدوسري من الفريق تحت عنوان: وصلت مع الهلال للقمة.

متى لعب سالم الدوسري مع الهلال؟

2011 - ظهر لأول مرة مع الفريق الأول بنادي الهلال. 2018 - قضى فترة إعارة قصيرة في الدوري الإسباني مع فياريال - وشارك كبديل في التعادل 2-2 ضد ريال مدريد. 2019 - سجل هدفًا في إياب النهائي ليقود الهلال إلى لقب دوري أبطال آسيا، ليصبح أول فريق سعودي يفوز به منذ 14 عامًا.

كم حقق سالم الدوسري بطوله مع الهلال؟

سبع بطولات حصدها الدوسري مع الهلال في ست سنوات: دوري سعودي مرتين، كأس الملك مرتين، كأس السوبر المحلي مرة، وكأس ولي العهد مرتين.. كانت بصمته واضحة بجميعها.

كم عدد أهداف سالم الدوسري مع الهلال؟



عدد الأهداف: 21

عدد أهداف ضربات الجزاء: 4

عدد ضربات الجزاءالمهدرة: 3



ويدخل اليوم الجمعة اللاعب سالم الدوسري ضمن التشكيل المتوقع الذي استقر عليه البرتغالي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أمام نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن 2023.

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت القاهرة.



تشكيل الهلال المتوقع ضد الوحدة في دوري روشن

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - محمد البريك - روبين نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.