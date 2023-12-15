تو شو المونديال..حسن مصطفى يروي ذكرياته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يرى حسن مصطفى لاعب خط وسط النادي الأهلي السابق، أن بإمكان كتيبة مارسيل كولر تحقيق إنجاز جديد، في كأس العالم للأندية، رغم تراجع مستواه محليا وإفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

حسن مصطفى يروي ذكرياته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وقال لاعب خط وسط النادي الأهلي خلال استضافته في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الظروف كانت مختلفة معنا في المشاركة الأولى عام 2005 وكذلك 2006، لعبنا البطولتين في اليابان وكان هناك فارق التوقيت كبيرا بين القاهرة وطوكيوـ وهذا أثر علينا تحديدا في أول مشاركة عام 2005".

وأضاف حسن مصطفى: "في المشاركة الأولى ذهبنا إلى اليابان قبل البطولة بـ 3 أيام ووجدنا اليوم متغيرا، وذلك أثرا علينا بكل تأكيد لدرجة جعلتنا نذهب للمران ونحن نائمون في الحافلة ونعود من المران ونحن نائمون أيضا، ولم نكن نستطيع النوم ليلا، وبالطبع انعكس ذلك على الأداء بشكل واضح وخسرنا المباراتين".

وأكمل لاعب الأهلي السابق: "في المشاركة الثاني عام 2006، تعلمنا من الدرس وسافرنا إلى اليابان قبل البطولة، بوقت طويل وهذا جعلنا نتأقلم مع الأجواء وفارق التوقيت، لذلك الأداء تغير تماما وحصدنا أول ميدالية في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية".

