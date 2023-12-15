نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب كبير.. موسيماني يكشف وجهته المقبلة ويؤكد: عنصرية أوروبا لا تحترم المدربين الأفارقة وفييرا أكبر دليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن بعض الأحداث في مسيرته التدربية الأخيرة، وخطوته القادمة في مجال التدريب بعد رحيله عن الدوري الإماراتي.

- موسيماني يتحدث عن مسيرته وخطوته القادمة

وصرح موسيماني صحيفة "أثليتيك" الأمريكية:" دخولي مجال التدريب كان صدفة، لأني كنت أخطط أن آكون مدرب أحمال بسبب بعض الأحداث في مسيرتي كلاعب، كنت دائما أرغب أن آكون سريع لكن لم أعرف ماذا أفعل لتحقيق ذلك، إفريقيا لا تمتلك أشخاص خبراء في هذا التخصص".

وتابع:" دائما كنا نحاول الركض في الجبال والغابات لمساحة تصل إلى 12 كم وكنت أكره ذلك، لأنها تختلف داخل الملعب يوجد توقفات ولعب وتحركات وليس ركض فقط، لذلك قررت أن أكون مدربا".

وواصل:" صدمت من بدايتي في سوبر سبورت، توليت المهمة ولم أكن أعلم ماذا سأفعل، الفريق كان في المركز قبل الأخير ولكننا أنهينا الموسم في المركز الثاني، آميل في أسلوبي للتحضير من الخلف والاحتفاظ بالكرة دائما".

وأشار:" أنا مشجع كبير لمانشستر سيتي وبرايتون وأرسنال وريال مدريد مع أنشيلوتي".

وعن خطوته القادمة قال:" أسعى لقيادة منتخب كبير والتتويج بلقب كأس العالم وأمم إفريقيا، لقد دفعني بقوة إنجاز صديقي المغربي وليد الركراكي، ومازال باب الأندية مفتوحا".

وشدد:" أوروبا لا تعامل المدربين الأفارقة جيدا، كنت أملك اهتمامات من بعض أندية أوروبا الشرقية، ولكن يعاملونك كأفريقي براتب قليل، ولو كان الأمر عكس ذلك لاستمر فييرا في قيادة فريقه وقت أطول".

وأختتم:" سيكون صعب أن تعيين طبيب وتعطيه راتب قليل لأنه إفريقي عليك أن تحترم سيرته الذاتية وليس مكان موطنه".