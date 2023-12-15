نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم ريال مدريد وبرشلونة.. سباق أوروبي لضم ضحية اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل حول أحد الصفقات المنتظرة هذا الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير،من داخل قلعة نادي مانشستر يونايتد.

ويسعى مسؤولو الشياطين الحمر، للاستفادة من بيع بعض نجوم الفريق في يناير القادم، لضم صفقات جديدة وتحسين أداء ونتائج اليونايند.

- 4 جرينود على رادار كبار أوروبا

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن يوجد اهتمام كبير من جانب الرباعي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بمستوى جرينوود الأخير نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، المعار إلى خيتافي الإسباني.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن أيام اللاعب داخل قلعة الأولد ترافورد أصبحت معدودة، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق حتى يونيو 2025، ومن المتوقع رحيل اللاعب.

وواجه النجم الإنجليزي في الموسم الماضي، اتهاما بالاغتصاب واحالته للتحقيق، كاد أن ينهي مسيرته داخل الملاعب مبكرا، إلا أن التحقيقات أظهرت براءة اللاعب بعد إيقافه من جانب فريقه وعرضه للبيع.