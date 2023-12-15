أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لدياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي عشر بدوري القسم الثالث

تنطلق يوم السبت الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الحادي عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث،باقامة7 مباريات من العيار الثقيل.