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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لدياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي عشر بدوري القسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لدياموند والإعلاميين وبشتيل بالجولة الحادي عشر بدوري القسم الثالث
تنطلق يوم السبت الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الحادي عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث،باقامة7 مباريات من العيار الثقيل.
1- حلوان العام مع دياموند
على ملعب نادي 63 الحربي يلتقي فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 22 نقطة مع فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 15 نقطة.
2- منشية ناصر مع الإعلاميين
على ملعب نادي المنشية يواجه فريق منشية ناصر صاحب المركز الثامن بقيادة مصطفى فتحي برصيد 13 نقطة فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 21 نقطة.
3- اسمنت حلوان مع أورانج
على ملعب نادي اسمنت حلوان يخوض فريق اورانج صاحب المركز الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 21 نقطة لقاء سهل مع فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة دون نقاط.
4- كسكادا مع بشتيل
يحل فريق بشتيل صاحب المركز التاسع بقيادة جمال حواش برصيد 20 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق كسكادا صاحب المركز التاسع بقيادة سيد رياض برصيد 12 نقطة.
5- الصيد مع المعادي
يشهد ملعب نادي الصيد لقاء صعب بين فريق الصيد صاحب المركز الخامس بقيادة طارق حسن برصيد 19 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز السادس بقيادة احمد الجداوى برصيد 15 نقطة.
6- ابو النمرس مع صول
يستضيف نادي ابو النمرس مباراة بين فريق ابو النمرس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عماد قاسم برصيد 10 نقاط مع فريق
صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 7 نقاط.
7- اطفيح مع حدائق الاهرام
على ملعب نادي اطفيح يستقبل فريق اطفيح صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الفضيل الوكيل برصيد 11 نقطة فريق حدائق الاهرام صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود نصر برصيد 7 نقاط.
ترتيب المجموعة
1-دياموند22 نقطة
2-الاعلاميين 21 نقطة
3- اورانج 21 نقطة
4-بشتيل 20 نقطة
5- الصيد 19 نقطة
6- المعادي 15 نقطة
7- حلوان العام 15 نقطة
8- منشيه ناصر 13 نقطة
9- كسكادا 12 نقطة
10- اطفيح 11 نقطة
11- ابو النمرس 10 نقاط
12- حدائق الاهرام 7 نقاط
13 -صول 7 نقاط
14 -اسمنت حلوان دون نقاط