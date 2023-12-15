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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، عن استعدادات مصر لاستضافة منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25 والتي ستقام خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل، على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة.

‎الأمين العام للاتحاد العربى للسلة يكشف نظام البطولة العربية القادمة

‎قال عبد الله شلبي: “أن الاستعدادات تقام على أعلى مستوى وعلى قدم وساق وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة، سواء من حيث اختيار فنادق من المستوى الأول، وجاهزية المجمع الصالات باستاد القاهرة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى تشكيل لجان البطولة بالكامل“.

وتضم البطولة ١٠ منتخبات عربية هم " تونس - الجزائر - المغرب - ليبيا - موريتانيًا - الصومال - والأمارات- والاردن - الكويت بالاضافة إلى منتخب مصر.

‎وأضاف: “أن جميع المنتخبات المشاركة تستعد بقوة لمنافسات البطولة، كما أن هناك ثلاثة منتخبات سيخوضون معسكرًا في مصر وهم، الكويت، الأردن وليبيا، كما أن منتخب الجزائر يخوض معسكرًا في تركيا، وستشهد البطولة مشاركة الكثير من المنتخبات“.

‎وتابع: “كان هناك عدد معين للمنتخبات المشاركة، فقد أرسلت سوريا طلب المشاركة عقب انتهاء الموعد، ولم يشارك منتخب لبنان بسبب عدم تناسب توقيت البطولة نظرًا للأعياد هناك، وبالتأكيد كنا نتمنى مشاركته، ولكن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة قوية وعلى أعلى مستوى مثل مصر والأردن وتونس“.

‎واضاف الأمين العام حديثه قائلًا: “ستقام قرعة البطولة يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري وسيتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين، وذلك وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة ".

وأختتم العميد عبد الله شلبي، بأن الاتحاد العربي ينظم علي هامش البطولة العربية للمنتخبات دورة الحكام العرب يومي " ٢٧ و٢٨ ديسمبر "، كما تقام دورة المدربين العرب " ٢٩ و٣٠ ديسمبر " وذلك داخل صالة استاد القاهرة.

جدير بالذكر، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف ايمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.

