نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال..جهاد جريشة يقدم "روشتة مجانية" لـ لاعبي الأهلي تحذيرًا من خيسوس فالينزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذر جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، لاعبي النادي الأهلي من الاعتراض على الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

جهاد جريشة يقدم "روشتة مجانية" لـ لاعبي الأهلي

وقال جريشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "خيسوس فالينزويلا من أبرز حكام أمريكا الجنوبية، ويتواجد داخل القائمة الدولية منذ سبع سنوات، وتزاملنا سويا في كأس العالم روسيا 2018 وشارك كحكم رابع، ثم ظهر بعد ذلك حكما للساحة في مباراتين خلال كأس العالم قطر 2022".

وأضاف الحكم المونديال الأسبق، قائلًا: "خلال 7 سنوات أشهر خيسوس فالينزويلا، 1030 كارت أصفر في 170 مباراة دولية فقط، وأسوأ صفاته تسرعه في إشهار البطاقات الملونة، ويرفض الحديث مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وأحذر لاعبي الأهلي من التوجه له للاعتراض أو الحديث معه، أي اعتراض من جانب الأهلي، سيقابله الحكم بإشهار بطاقة لذلك أطالبهم بعد التحدث مع الحكم".

وأشار جهاد جريشة: "بطولة كأس العالم للأندية الحالية ستشهد الظهور الأول، للحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، وبالتأكيد لديه الطموح في الوصول للنهائي، في حالة عدم وصول أي فريق من أمريكا الجنوبية لها، ويرفض الذهاب إلى تقنية الـ var كثيرا ويتخذ قراراته سريعا في جزء من الثانية، وقليلا ما يحتسب ركلات جزاء إلا إذا كان إجماع على أنها تستحق احتساب مخالفة".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports hd 1 وssc sports hd 5