نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. طارق السعيد لـ "دوت الخليج الرياضي": أتمنى وصول الأهلي للنهائي وهذه روشتة إيقاف بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السعيد لاعب الأهلي السابق عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ضد اتحاد جدة السعودي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تصريحات طارق السعيد

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه اتحاد جدة السعودي ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في ختام منافسات الدور الثاني.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية مع فلومينسي البرازيلي.

من جانبه قال طارق السعيد في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "كريم بنزيما من اللاعبين المتحركة دائما في المنطقة الهجومية، ليس مهاجمًا صريحًا ولا بد أن تكون مراقبة النجم الفرنسي بلاعب واثنين، إذا ما رواغ الأول يجد اللاعب الآخر في انتظاره".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "مراقبة الفرنسي بالعين مهمة جدًا، لأن اللاعب إذا تحرك في المساحة يجد مدافعًا يغطي تلك المساحة هذا الأمر مهم جدا للحد من خطورة كريم بنزيما".

واختتم طارق السعيد تصريحاته بالقول: "أتمنى فوز الأهلي ووصله للدور النهائي ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث. يجب أن نركز على مباراة اتحاد جدة وننتظر ماذا يحدث فيها، ومن ثم نتابع الأمور".