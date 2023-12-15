نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. ملعب الجوهرة جاهز لاستقبال مباراة الأهلي واتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحساب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن جاهزية، ملعب الجوهرة المستضيف للمواجهة المرتقبة اليوم من جماهير الفريقين، ضد اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

موعد المباراة بين الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

ملعب الجوهرة

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc السعودية