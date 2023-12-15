نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال| جماهير ‎الاتحاد والأهلي يعبرون إلى مدرجات ملعب «الجوهرة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصول جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكذلك جماهير اتحاد جدة، إلي مدرجات ملعب الجوهرة وهم بكامل حماسهم لتشجيع فريقهم المفضل في المباراة المرتقبة والمنتظرة في كأس العالم للأندية 2023.



وعبر الجماهير إلى المدرجات بعد الإعلان عن جاهزية الملعب المستضيف للمواجهة المرتقبة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.



موعد المباراة بين الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.