كاميرا المونديال| شعار الأهلي يزين ملعب الجوهرة المشعة قبل مواجهة اتحاد جدة

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أحمد جودة - القاهرة - التقطت كاميرا المونديال شعار النادي الأهلي وهو يُزين ملعب الجوهرة المشعة الذي يستضيف مواجهة اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

شعار الأهلي يزين ملعب الجوهرة المشعة قبل مواجهة اتحاد جدة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بنظيره اتحاد جدة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتذاع المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc السعودية:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.