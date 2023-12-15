نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إيد واحدة.. إيد واحدة".. هتافات جماهير ‎الاتحاد والأهلي قبل موقعة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهتافات، متبادلة الإعلام مع جماهير اتحاد جدة السعودي كل منهم يحمل علم الأخر، بالهتافات أثناء دخولهم ملعب الجوهرة بكلمات "إيد واحدة.. إيد واحدة".

ووصل جمهور الفريقين، إلي مدرجات ملعب الجوهرة وهم بكامل حماسهم لتشجيع فريقهم المفضل في المباراة المرتقبة والمنتظرة في كأس العالم للأندية 2023.

وعبر الجماهير إلى المدرجات بعد الإعلان عن جاهزية الملعب المستضيف للمواجهة المرتقبة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

موعد المباراة بين الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc السعودية