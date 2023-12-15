نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الفريق السعودي، فيما يشارك المصري أحمد حجازي في التشكيل بشكل أساسي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الأهلي

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي المصري جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما.

بينما بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السعودي وعلى الجانب المقابل يدخل النادي الأهلي تلك المباراة بالتشكيلة التالية:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎