كاميرا المونديال.. كوميديا بين مشجع اتحاد جدة والأهلي قبل إنطلاق المباراة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة -

التقطت كاميرا مونديال الأندية لقطة طريفة بين مشجعي الأهلي واتحاد جدة، قبل انطلاق مباراة الفريقين، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

كوميديا بين مشجع اتحاد جدة والأهلي قبل إنطلاق المباراة



حيث قال مشجع اتحادي: "ما نعرف في مصر غير الزمالك فقط".

ورد عليه مشجع أهلاوي: "ما هو شبهك في المراكز، هو في المركز 11 دلوقتي".

موعد المباراة بين الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

