أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. قبول إستقالة حسن مصطفى من مركز شباب كوم حماده

تقدم حسن مصطفى المدير الفنى مركز شباب كوم حماده باستقالته من منصبه عقب الخسارة من تدريب دمنهور.

ووافقت إدارة كوم حماده على استقالة حسن مصطفى ومن المنتظر أن تبحث عن جهاز فنى جديد خلال الساعات القادمة.

ويحتل فريق كوم حماده المركز الخامس فى المجموعة السادسة من القسم الثانى برصيد 11 نقطة حيث فاز فى ثلاث مباريات وخسر مثلها وتعادل في مبارتين.