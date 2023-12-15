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أحمد جودة - القاهرة - محمد عطاء لـ"دوت الخليج": تخليت عن عروض القسم الثاني من أجل توت عنخ امون

يواصل فريق توت عنخ امون بقيادة اْحمد جيوشي، تصدره جدول ترتيب المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات ورصيده 24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بني سويف التالي له في الترتيب.

ويقدم مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد منصور، ونائبه لطفي محمد منصور ومحمد وصفي المفوض برئاسة النادي، كل الدعم والمساندة وتوفير، كافة الامكانيات المالية والمعنوية.

ويضم الجهازه الفني للفريق كل من: اْحمد جيوشي مدير فني، ومعه احمد لطيف مدرب عام واْحمد درويش مدرب وهاني عبد الفتاح مساعد مدرب وخيري علي مدرب حراس مرمي واْحمد عبد الناصر علاج طبيعي وصبري الفيومي، للتعاقدات واحمد نبيل محلل اْداء وعبد الله قاسم مدير اداري، واسلام مجاهد مشرف عام علي الفريق، ومحمد الجمل مدير كرة.



والتقى موقع "دوت الخليج" بـ محمد عطاء مدافع الفريق، للحديث عن فريقه والعروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد عطاء خلال تصريحاته، أنه سعيد بانضمامه لفريق توت عنخ امون، وأشار إلى أن النادي يقدر الاعبين، ويوفوا لهم كافة الإمكانيات لتحقيق هدف الصعود.

عن العروض السابقة له، رد قائلا، أنه بالفعل تلقي عروضًا عديدة من أندية الممتاز ب، ولكنه الفضل الانضمام لنادي توت عنخ امون، لأن الفريق له مخطط جيد للصعود إلي المحترفين، أوضح أن الجميع في الجهاز الفني والإداري يعمل بشكل احترافي، والإدارة تعمل بشكل منظم وتلبي احتياجات المدير الفني للفريق.

واختتم حديثه، بأن الجميع يسعى في تحقيق هدف الصعود للقسم الثاني ب ودوري المحترفين والدوري الممتاز، مع الكبار في خلال المواسم القادمة.