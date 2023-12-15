نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مفاجآت في تشكيل الأهلي والاتحاد ومجلس الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق وجوارديولا يكشف موقف هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 15-12-2023 في السطور التالية.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، المعروف أيضًا بالجوهرة المشعة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم الفريق السعودي، فيما يشارك المصري أحمد حجازي في التشكيل بشكل أساسي.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي المصري جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما

مجلس إدارة الزمالك يوفر طائرة خاصة لنقل بعثة الأبيض إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا في الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم للسفر إلى أنجولا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري.

يأتي قرار مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق في رحلة أنجولا، من أجل توفير سبل الراحة لجميع أفراد البعثة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل أنجولا.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق في أنجولا، استعدادًا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

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جوارديولا يفجر مفاجأة مدوية بشأن هالاند

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن موقف مشاركة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في مباراة الفريق أمام كريستال بالاس وكأس العالم للأندية.



وينتظر مانشستر سيتي مباراته أمام كريستال بالاس غدًا، السبت، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.



وعانى هالاند من إجهاد في عظام قدمه، مما جعله اُستبعد من مواجهتي لوتون تاون وريد ستار الأخيرتين، وهذا ما جعل هناك أنباء تتردد بشأن غيابه عن مباراة كريستال بالاس.