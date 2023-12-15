أوراوا يعبر ليون ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لملاقاة مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا الفوز على حساب ليون بهدف دون رد في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

أوراوا يعبر ليون ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

بدأ لاعبو أوراوا المباراة بالضغط على لاعبي ليون من أجل تسجيل هدف مبكر ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق المكسيكي.

كما حاول لاعبو ليون العودة لأجواء المباراة في الدقائق التالية عبر كرات مرتدة ولكن دون وصول لمرمى أوراوا.

ونجح رودولفو كوتا حارس مرمى ليون في التصدي لفرصة حقيقية من أوراوا في الدقيقة 19 ليمنع فرصة هدف مبكر للفريق الياباني.

وفي الدقيقة 22، كاد روميرو نجم ليون يسجل أول أهداف فريقه ولكن قطعها دفاع أوراوا.

واصل ليون سيطرته على مجريات اللعب انتهت بتسديدة من روميرو في الدقيقة 25 وصلت ضعيفة في يد حارس مرمى أوراوا.

كاد ليون يسجل أول أهدافه في الدقيقة 37 عن طريق بلاتاو الذي سدد كرة قوية من أمام منطقة جزاء أوراوا ولكن مرت الكرة أعلى المرمى.

حصل لاعبو ليون على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 41 سددها بيريرو برأسه ولكنها ارتطمت في يده داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 49، أخطأ مورينيو لاعب أوراوا إبعاد الكرة من داخل منطقة جزاء فريقه ولكنها عادت مفاجأة انيشيكاوا حارس مرمى فريقه الذي تدارك الأمر.

في الدقيقة55، أهدر أتسوكي لاعب أوراوا فرصة تسجيل حين وصلته كرة داخل منطقة جزاء كلوب ليون ولكن سددها أعلى المرمى.

نجح أليكس شاك لاعب أوراوا في الدقيقة 78 في تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى ليون.

شهدت الدقيقة 84 حالة طرد لويليام تيسيو لاعب ليون وذلك بعد عرقلة لاعب أوراوا على حدود منطقة الجزاء.

كاد فريق اوراوا ينهي أمال فريق ليون في البقاء في البطولة في الدقيقة 89 ولكن حارس ليون تصدى لانفراد الفريق الياباني ليتصدى للكرة على مرتين.

واصل ليون الضغط على أوراوا من أجل تعديل النتيجة في الدقائق الثمانية التي احتسبها الحكم كوقت بدل من الضائع ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز أوراوا ليتأهل لمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.