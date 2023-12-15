الرياضة

كاميرا المونديال.. وصول لاعبي الأهلي لملعب الجوهرة المشعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. وصول لاعبي لملعب الجوهرة المشعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب الجوهرة المشعة، وذلك استعدادا للمباراة المنتظرة بين فريق اتحاد جدة السعودي والفريق الأحمر، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2023.

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ومن المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي

وتبث المواجهة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي، عبر شاشة قنوات ssc sports السعوديه المشفرة، حيث أنها حاصلة على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ssc السعودية

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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