نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يتعادل سلبيًا مع نظيره سموحة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي الداخلية وسموحة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل بالتعادل السلبي دون أهداف.

نتيجة المباراة

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم يتقنها من أجل أحراز هدف أول لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل السلبي دون أهداف.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الداخلية إلي 7 نقاط في المركز السادس عشر بينما ارتفع رصيد نادي سموحة إلي 13 نقاط في المركز التاسع.

موعد مباراه الداخلية وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 27 ديسمبر على ستاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة زد أف سي والداخلية في دوري نايل

تنقل مباراة زد أف سي والداخلية ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت hd 1 المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.