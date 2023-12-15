هنا المونديال.. حصاد مارسيل كولر مع الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة (فيديوجراف)

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة الاتحاد السعودي في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم لموسم 2023-2024.

حصاد كولر مع النادي الأهلي

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية الاتحاد السعودي اليوم 15 ديسمبر الجاري في الدور ربع النهائي للبطولة العالمية، وحال تأهله يواجه فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

ويتطلع المدرب السويسري لقيادة الأهلي نحو تحقيق انجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، خاصة وأنه نجح في مشاركته الأولى في تحقيق المركز الرابع مع الفريق الأحمر عقب الخسارة أمام فلامنجو بنتيجة 4 – 2 في النسخة التي أقيمت في المغرب.

أرقام كولر مع الأهلي

مارسيل كولر

قاد كولر، فريق الأهلي في 77 مباراة بمختلف المسابقات بواقع (40 مباراة بالدوري الممتاز – 19 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – مباراتين بكأس السوبر المحلي – 7 مباريات بكأس مصر – 4 مباريات بكأس العالم – 1 مباراة بكأس السوبر الأفريقي – 4 مباريات في دوري السوبر الإفريقي).

حقق الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري 51 انتصارًا بمختلف البطولات، وحسم التعادل 19 مباراة، فيما خسر الفريق 7 مباريات، وسجل لاعبو المارد الأحمر 141 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 45 هدفًا.

كهربا.. هداف "كولر" في الأهلي

كولر وكهربا

استخدم كولر 49 لاعبًا خلال مشواره مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، ويعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأكثر ظهورًا تحت قيادته وخاض 69 مباراة، ويأتي في المرتبة الثانية المالي أليو ديانج ولعب 68 مباراة، ثم محمد مجدي أفشة وخاض 66 مباراة.

بينما يعد محمود كهربا الأكثر تسجيلًا للأهداف مع السويسري كولر في الأهلي، وسجل 20 هدفًا، ويليه بيرسي تاو وسجل 15 هدفًا، ويأتي في المرتبة الثالثة حسين الشحات بالتساوي مع محمد شريف وسجل كلًا منهما 14 هدفًا.

أما أكثر اللاعبين صناعة للأهداف مع كولر في الأهلي، هو التونسي علي معلول وأرسل 17 تمريرة حاسمة، ويليه حسين الشحات بـ14 أسيست.

بطولات كولر مع الأهلي

مارسيل كولر

على مستوى البطولات، استطاع المدرب السويسري التتويج بـ5 ألقاب رفقة الأهلي، بدأها بالتتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0، ثم توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب منافسه نادي بيراميدز بنتيجة 2-1 في أبريل الماضي.

عاد كولر للتتويج بكأس السوبر مجددًا وعلى حساب بيراميدز بالفوز عليه بنتيجة 1-0 في 5 مايو الماضي.

كما حصل المدرب السويسري على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر مع الأهلي على حساب الوداد المغربي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، أما البطولة الخامسة تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي بعد تصدر الترتيب برصيد 83 نقطة.

بينما خسر كولر بطولتين مع الأهلي، حيث فشل في التتويج بكأس السوبر الأفريقي بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، كما ودع بطولة دوري السوبر الإفريقي من الدور ربع النهائي على يد ماميلودي صنداونز الذي توج باللقب ف النهاية.

ماذا قدم كولر مع الأهلي بكأس العالم للأندية؟

كولر

خاض مارسيل كولر 4 مباريات مع الأهلي في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية، حقق انتصارين، وخسر مباراتين وحصل على المركز الرابع.

افتتح كولر مشواره مع الأهلي بالمونديال، بالفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، بينما تغلب على سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، قبل خسارته أمام ريال مدريد 4-1 في نصف النهائي، ثم خسر مجددًا أمام فلامنجو 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أرقام كولر مع الأهلي

مارسيل كولر

77 مباراة

51 فوز

19 تعادل

7 هزائم

أهداف له: 141

أهداف عليه: 43

بطولات توج بها: 5

بطولات خسرها: 2

الأكثر مشاركة معه: محمد الشناوي 69 مباراة

الأكثر تهديفا معه: محمود كهربا 20 هدفا

الأكثر صناعة للأهداف: علي معلول 17 أسيست.