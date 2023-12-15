منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1 في ختام معسكره بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، معسكره بالقاهرة اليوم الجمعة بفوز علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصالات - الذي يلعب بدوري المحترفين - بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينها علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

منتخب الشباب يهزم الفريق الأول بالاتصالات 2/1

سجل هدفي منتخب مصر في شباك الاتصالات محمد السيد ومحمد عماد لاعبي المنتخب، ولعب رياض بتشكيلين مختلفين علي مدار شوطي اللقاء وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

كان معسكر منتخب مصر للشباب انطلق الأحد الماضي بمشاركة 28 لاعبا بينهم أكثر من لاعب جديد في اطار خطة الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين وانتقاء الأفضل من بينهم.

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 تحت 20 سنة في الفترة القادمة.

موعد انطلاق معسكر منتخب الشباب القادم

يخوض منتخب مصر للشباب معسكره القادم في الفترة القادمة بالقاهرة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.