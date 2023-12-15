نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يتطرق للحديث عن صعوبة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل إنطلاقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي أن مواجهة الأهلي، ستكون صعبة بدنية لقوة الكرة المصرية جسمانيا.

تصريحات كريم بنزيما عن مباراة الأهلي في المونديال

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل إفريقيا نظيره اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، بعد قليل، على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وصرح بنزيما عبر شبكة قنواتSSC السعودية، بإن هذه البطولة قوية عالمية تجمع بين أقوى فرق العالم، حيث أن هناك قوة تساعدهم ومهمة بالنسبة لهم وهو اللعب في جدة على أرضهم.

وأشار إلى أن الشيء الجيد أن تقام البطولة في جدة لأول مرة، مؤكدًا إلى أن أندية المملكة جيدة جدا، مشيرًا إلى أن الكرة السعودية تتطور سنه بعد أخرى وستصل لمستوى عالٍ مثل أوروبا، وواصل إعجابه بلاعبي السعودية.

وعن مواجهات الأهلي تحدث قائلا: "لا أعرف الأهلي وتواجده هنا في البطولة يدل مدى قوته، وتعرف الكرة المصرية بالقوة الجسمانية، ويجب علينا التركيز على الفريق والأداء للفوز بالبطولة".

واختتم حديثه متطرقنا للحديث عن حصوله على لقب البطولة في 5 مرات سابقة، وسيكون هناك فرصة له للفوز مع الاتحاد لأسباب عديدة، وصناعة البطولات.