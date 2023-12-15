نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد بكأس العالم للأندية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منح فريقه هدف التقدم أمام نظيره الاتحاد السعودي في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

هدف الأهلي الأول أمام الاتحاد عن بأقدام معلول

وجاء هدف في معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول معلنا عن أول أهداف اللقاء.

ويلتقي الفريقان الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة بالسعودية وذالك ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد جدة مع فلومنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.

ودخل الأهلي أمام فريق اتحاد جدة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎