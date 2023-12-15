نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف معلول وركلة جزاء بنزيما الضائعة.. الأهلي يتقدم على الاتحاد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اتحاد جدة السعودي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية على الأراضي السعودية.

الأهلي يتقدم على الاتحاد بهدف نظيف



وجاء هدف الاهلي الوحيد في شوط الأول بأقدام التونسي علي معلول، من ركلة جزاء في الدقيقة 21.



كما شهد الشوط إضاعة ركلة جزاء للفريق السعودي بأقدام الفرنسي كريم بنزيما، والتي تصدى لها محمد الشناوي قبيل نهاية الشوط الأول.



ويلتقي الفريقان الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة بالسعودية وذالك ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.



وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



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ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد جدة مع فلومنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.



ودخل الأهلي أمام فريق اتحاد جدة بتشكيل يضم كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎