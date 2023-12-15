تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جنوي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس وجنوي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة جنوي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانيلو لويز.

خط الوسط: أندريا كامبياسو، وستون مكيني، مانويل لوكاتيلي، فيليب كوستيتش، فابيو ميرتي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، فيديريكو كييزا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد جنوي في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد جنوي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق المصري بلال علام.