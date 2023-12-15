عاجل.. خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الاتحاد السعودي المهدرة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق عن مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبها حكم مباراة الأهلي والاتحاد السعودي لصالح العميد في المواجهة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ما مدى صحة ركلة جزاء الاتحاد السعودي المهدرة أمام الأهلي؟

وقال ياسر عبد الرؤوف تعليقًا على احتساب الحكم الفنزويلي لركلة جزاء ضد المدافع محمد عبد المنعم في كرة مشتركة مع أحمد حجازي داخل منطقة جزاء النادي الأهلي: “لا وجود لركلة جزاء في الكرة المشتركة بين حجازي وعبد المنعم لوجود التحام بدني في الهواء تسبب في عدم اتزان للمدافع (عبد المنعم)، وأصبح وضع يده مبرر وفقا لحركة جسده في تلك الحالة وذلك طبقا للقانون والحكم أخطأ في احتسابها”.

ركلة جزاء بنزيما الضائعة

وفي الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول حصل لاعبي اتحاد جدة السعودي على ضربة جزاء، نجح في تصديها حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ليصبح عائق أمام بنزيما في تسجيل هدف التعادل.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد جدة مع فلومنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.

ودخل الأهلي أمام فريق اتحاد جدة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎