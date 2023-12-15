نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. شاهد احتفال محمد الشناوي بهدف معلول في اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن علي معلول من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السعودي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، واحتفل محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر بعد أن نجح معلول في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف أول للكتيبة الأهلاوية.

شاهد احتفال محمد الشناوي بهدف معلول

والتقطت عدسة “دوت الخليج الرياضي” صورًا لاحتفال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بعد تسجيل علي معلول هدف المباراة الأهلي لصالح فريقه.

محمد الشناوي

علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول

وجاء هدف الأهلي الوحيد في شوط الأول بأقدام التونسي علي معلول، من ركلة جزاء في الدقيقة 21 نفذها بنجاح في شباك الحارس محمد المعيوف.