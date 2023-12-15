نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي عالمي الشحات عالمي.. الهدف الثاني في مرمى اتحاد جدة وجنون المعلق (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تعزيز النتيجة بهدف ثان للمارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

هدف حسين الشحات العالمي في شباك الاتحاد

وأضاف الشحات الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد أن أستلم كرة من كهربا في الدقيقة 50 ليضعها على يسار حارس الفريق السعودي معلنا عن ثاني أهداف القلعة الحمراء.



ويلتقي الفريقان الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة بالسعودية وذالك ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.



وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



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ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد جدة مع فلومنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.



ودخل الأهلي أمام فريق اتحاد جدة بتشكيل يضم كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎