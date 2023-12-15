نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثية تاريخية.. إمام عاشور يحرز الهدف الثالث للأهلي في مرمى اتحاد جدة (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إضافة الهدف الثالث للقلعة الحمراء أمام اتحاد جدة السعودي في اللقاء المقام بين الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

هدف إمام عاشور الثالث في شباك الاتحاد

وأحرز إمام الهدف الثالث للمارد الأحمر بعد ن استلم كرة من كهربا في الدقيقة 63 ليضعها على يسار حارس الفريق السعودي.

ويلتقي الفريقان الأهلي واتحاد جدة السعودي على ملعب الجوهرة بالسعودية وذالك ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.



وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



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ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ونظيره اتحاد جدة مع فلومنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل.



ودخل الأهلي أمام فريق اتحاد جدة بتشكيل يضم كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎