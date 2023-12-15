نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصص ريال مدريد.. الشناوي يضع بصمته على لاعبي النادي الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصمته على لاعبي ريال مدريد، بعدما تصدى لركلتين جزاء، في كأس العالم للأندية.

الشناوي يضع بصمته على لاعبي النادي الملكي



حيث تألق محمد الشناوي عقب حصول لاعبي اتحاد جدة على ركلة جزاء، في المباراة التي جمعت بين النادي الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، ونجح في التصدي لها، ومنع بنزيما من تسجيل الهدف الأول لفريقه.



وحصل لاعبي اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة ال43، لوجود لمسة يد على لاعب الأهلي محمد عبد المنعم.



وتُعد هذه ضربة الجزاء الثانية التي يتصدى لها محمد الشناوي، عقب تصديه لضربة جزاء في كأس العالم للأندية 2022، كان من الممكن أن يسجلها لوكا مودريتش، في نصف نهائي النسخة الماضية ضد ريال مدريد.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل ثلاثة أهداف مقابل هدف في شباك اتحاد جدة السعودي بأقدام على معلول، وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما سجل هدف الاتحاد كريم بنزيما في مباراة جمعت بينهما في كأس العالم للأندية.