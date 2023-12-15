نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي أمام نظيره الأهلي المصري في اللقاء القوي الذي يجمعهم الآن بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

هدف بنزيما في الأهلي

وسجل كريم بنزيما هدف العميد الأول في الدقيقة 92 لتصبح النتيجة 3/1 حيث سجل للأهلي كل من علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

تردد قنوات ssc sports

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