نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتسح الاتحاد بثلاثية تاريخية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فوزا كبيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف على نظيره اتحاد جدة السعودي، في اللقاء الذي انتهى بين الفريقين منذ قليل، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقام حاليا على الأراضي السعودية.

أحداث مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

وأحرز أهداف الأهلي، كلا من التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، من زمن الشوط الأول.

وعزّز حسين الشحات النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 60، قبل أن يختتم إمام عاشور ثلاثية الأهلي في شباك الاتحاد بهدف في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

كما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الفريق السعودي الوحيد قبيل نهاية المباراة لينتهي اللقاء بثلاثية للأهلي مقابل هدف.

وبهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا مع فلومنسي البرازيلي، في المواجهة المقرر لها الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر، بنصف نهائي المسابقة.

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية هذا الموسم عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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