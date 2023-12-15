نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. أول تعليق من نجوم الاتحاد بعد الهزيمة من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن حزنه الشديد بعد هزيمة فريقه اليوم بثلاثية مقابل هدف أمام الأهلي المصري في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

بامسعود يقدم اعتذاره للجمهور

وقال أحمد بامسعود: "نعتذر لجمهورنا وللادارة وللوطن، كنا نريد الظهور بشكل افضل وكنا نريد الوصول لأدوار أبعد وأرى أننا قمنا بأداء جيد وظهرنا أفضل من الخصم".

الغامدي يعبر عن حزنه الشديد

وأضاف فيصل الغامدي: "تحقيق بطولة أو بطولتين ستكون أقل ما نقدمه لجماهير ‎الاتحاد هذا الموسم".

واختتم حديثه: "لا أعلم كيف اعتذر للجمهور الاتحادي ونحن زعلانين كثير، الحمدلله على كل حال".

وقال فابينيو: "لم نقدم افضل مستوى لنا لا من ناحية الهجوم أو الدفاع وعلينا ان نرفع رؤوسنا وأعلم ان الجمهور لديه الكثير من الامال على بطولة كاس العالم وللاسف لم نكون في افضل مستوياتنا والموسم لا يزال طويل وأمامنا عدة بطولات ننافس عليها".