نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو المونديال.. شريف عبد المنعم: الثقة والهدوء هما السبب الرئيسي في تحقيق الأهلي الفوز على اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن الثقة والهدوء هم السبب الرئيسي في تحقيق الأهلي الفوز على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

شريف عبد المنعم: شخصية لاعبي النادي الأهلي كانت موجودة خلال المباراة أمام اتحاد جدة

وصرح شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي" على قناة "الأهلي":"الأهلي أضاع فرص عديدة خلال المباراة كان من الممكن أن يحقق فوز كبير على اتحاد جدة".

وأكمل: "الأهلي كان مسيطر طوال أحداث المباراة واستحق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع:" محمد الشناوي كان له دور في تحقيق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بتصديه ركله الجزاء كريم بنزيما في الشوط الأول".

وأضاف: "اللاعبين كانوا في حالة تركيز جيدة خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي".

واختتم: "مبروك لجماهير النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين على الفوز والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية".

وتأهل النادي الأهلي إلي دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف واحد في دور ربع النهائي.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب الجوهرة المشعة.