ماذا قال محمد الشناوي بعد فوز الأهلي أمام الاتحاد بكأس العالم للأندية؟

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أحمد جودة - القاهرة - قدم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى زملائه في الفريق عقب الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ماذا قال محمد الشناوي بعد فوز الأهلي على الاتحاد؟

وقال حارس مرمى الأهلي في تصريحاته بعد المباراة:"مبروك للاعبين الذين كانوا رجالًا وعلى قدر المسؤولية".

وأضاف:"جماهير الأهلي والاتحاد تسببوا في أجواء رائعة للمباراة وصنعوا حالة مميزة".

وتابع:"الاستعداد لمباراة اليوم كان جيدًا للغاية لأننا نعلم قوة فريق الاتحاد السعودي".

وأشار:"سنفر اليوم ومن الغد سوف نقوم بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي".

وأوضح:"كان لدينا الثقة من تحقيق الفوز في مباراة اليوم فالأهلي دائمًا يلعب للانتصارات والتتويج بالألقاب".

واختتم تصريحاته:"التوفيق كان السبب وراء التصدي لركلة الجزاء من بنزيما، كما أنها نتيجة تعب ومجهود".

ويلتقي الأهلي نظيره فلومينيسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.